Александр Бастрыкин взял на контроль дело о бродячих собаках на детской площадке в Воронеже

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по отлову бродячих собак в Воронеже. Поводом стало обращение граждан, которые жалуются на стаю агрессивных животных, обитающую на территории детской площадки у одной из школ.