Александр Бастрыкин взял на контроль дело о бродячих собаках на детской площадке в Воронеже

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по отлову бродячих собак в Воронеже. Поводом стало обращение граждан, которые жалуются на стаю агрессивных животных, обитающую на территории детской площадки у одной из школ.
По информации, распространяемой в интернете, проблема существует длительное время, а обращения в местные компетентные органы не принесли результата. Родители школьников опасаются за безопасность детей.
После проведения проверки СУ СК России по Воронежской области возбудило уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Михаилу Селюкову представить доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения главы ведомства поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.