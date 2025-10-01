Минздрав сказал, что партия вакцины против ВПЧ поступила в Беларусь. Подробности сообщила заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич. Информация опубликована в официальном телеграм-канале Министерства здравоохранения.
— В Беларусь поступила партия вакцины против ВПЧ, — уточнила Алла Дашкевич.
Она напомнила, что с 2025 года в Национальный календарь профилактических прививок была внесена вакцинация против инфекции, которая вызвана вирусом папилломы человека. В частности, Министерство здравоохранение обеспечило поставку вакцины. Речь идет про Сecolin (Цеколин). Это рекомбинантная бивалентная вакцина, изготовленная из очищенных вирусоподобных частиц ВПЧ типов 16 и 18.
«Иммунобиологический препарат доставлен в регионы», — сообщили в ведомстве.
И добавили, что в первой декаде октября 2025 года семьи, в которых воспитываются девочки 11 лет, будут приглашены на вакцинацию. В Минздраве уточнили, что указанная прививка будет проводиться бесплатно в медицинских кабинетах учреждений образования.
