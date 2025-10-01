Минздрав сказал, что партия вакцины против ВПЧ поступила в Беларусь

Она напомнила, что с 2025 года в Национальный календарь профилактических прививок была внесена вакцинация против инфекции, которая вызвана вирусом папилломы человека. В частности, Министерство здравоохранение обеспечило поставку вакцины. Речь идет про Сecolin (Цеколин). Это рекомбинантная бивалентная вакцина, изготовленная из очищенных вирусоподобных частиц ВПЧ типов 16 и 18.