В Киреевском районе Тульской области обновили участки двух дорог

Ремонт участков дорог Щекино — Липки — Киреевск и Липки — Бородинский — Большие Калмыки в Киреевском районе Тульской области провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Тулаавтодоре».
Отрезок протяженностью 9 км обновили на дороге Липки — Бородинский — Большие Калмыки. Там заменили асфальт, укрепили обочины, восстановили съезды и автобусные остановки, а также нанесли разметку. Эта трасса связывает поселок Бородинский с городом Липки, а также ведет в село Долгое.
На дороге Щекино — Липки — Киреевск привели в порядок участок длиной 5 км. Там также обновили асфальт, укрепили обочины, восстановили съезды и автобусные остановки, нанесли разметку. Трасса соединяет город Киреевск с близлежащими населенными пунктами, включая поселки Богучаровский и Приупский, деревни Труновка и Ослоново.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.