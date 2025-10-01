В Костромской области за год отремонтируют 10 школьных спортзалов

Капитальный ремонт в 2025 году проведут в 10 школьных спортзалах в Костромской области. Создание комфортных условий для обучения детей соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона.
Например, работы проводят в школе № 35 в Костроме. Там покрасили потолок и стены зала, улучшили систему освещения и заменили радиаторы отопления. А в следующем году в школе обновят напольное покрытие. Также там откроют секции гимнастики и легкой атлетики. Для этого спортзал оснастят необходимым инвентарем.
Уточним, что в регионе уже пять лет ведут работу по обновлению таких помещений в школах. Всего за этот период в Костромской области порядок привели 56 спортзалов в образовательных учреждениях.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.