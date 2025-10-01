В Костромской области за год отремонтируют 10 школьных спортзалов

Например, работы проводят в школе № 35 в Костроме. Там покрасили потолок и стены зала, улучшили систему освещения и заменили радиаторы отопления. А в следующем году в школе обновят напольное покрытие. Также там откроют секции гимнастики и легкой атлетики. Для этого спортзал оснастят необходимым инвентарем.