В Пскове обустроили новое общественное пространство

Новое общественное пространство обустроили в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на пересечении улиц Звездной и Юности в Пскове, сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
Специалисты проложили пешеходные дорожки, установили скамейки и смонтировали освещение, а также разместили уличные тренажеры. Глава города Борис Елкин рассказал о дальнейших планах развития этого пространства. По его словам, в ближайшее время там оборудуют детскую игровую площадку. При этом такие работы изначально не входили в основной проект благоустройства.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.