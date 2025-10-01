В Пскове обустроили новое общественное пространство

Специалисты проложили пешеходные дорожки, установили скамейки и смонтировали освещение, а также разместили уличные тренажеры. Глава города Борис Елкин рассказал о дальнейших планах развития этого пространства. По его словам, в ближайшее время там оборудуют детскую игровую площадку. При этом такие работы изначально не входили в основной проект благоустройства.