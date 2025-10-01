На мосту в Красногвардейском районе Крыма открыли реверсивное движение

На мосту в Красногвардейском районе Крыма запустили реверсивное движение транспорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
Мост находится возле села Петровка. На объекте открыли реверсивное движение для легковушек, а также машин скорой помощи и МЧС. Первоочередные технические работы завершились. Пустоты под переходными плитами заполнили бетоном. Кроме того, рабочие восстановили герметичность деформационных швов.
«Для обеспечения безопасного движения приняты все необходимые меры», — рассказал Гоцанюк.
Руководитель крымского правительства пояснил, что на участке смонтировали шлагбаумы, установили дорожные знаки и светофоры, а также габаритные рамки, ограничивающие проезд грузовиков.
«В настоящее время ведётся разработка проектной документации по капремонту путепровода. После получения положительного заключения госэкспертизы начнутся восстановительные работы», — заключил председатель Совмина.