На мосту в Красногвардейском районе Крыма открыли реверсивное движение

Далее запланирован капремонт объекта.

Источник: пресс-служба председателя Совета министров Крыма

На мосту в Красногвардейском районе Крыма запустили реверсивное движение транспорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

Мост находится возле села Петровка. На объекте открыли реверсивное движение для легковушек, а также машин скорой помощи и МЧС. Первоочередные технические работы завершились. Пустоты под переходными плитами заполнили бетоном. Кроме того, рабочие восстановили герметичность деформационных швов.

«Для обеспечения безопасного движения приняты все необходимые меры», — рассказал Гоцанюк.

Руководитель крымского правительства пояснил, что на участке смонтировали шлагбаумы, установили дорожные знаки и светофоры, а также габаритные рамки, ограничивающие проезд грузовиков.

«В настоящее время ведётся разработка проектной документации по капремонту путепровода. После получения положительного заключения госэкспертизы начнутся восстановительные работы», — заключил председатель Совмина.