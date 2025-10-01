На мосту в Красногвардейском районе Крыма открыли реверсивное движение

Мост находится возле села Петровка. На объекте открыли реверсивное движение для легковушек, а также машин скорой помощи и МЧС. Первоочередные технические работы завершились. Пустоты под переходными плитами заполнили бетоном. Кроме того, рабочие восстановили герметичность деформационных швов.