Виталий Хоценко провел заседание комиссии по проблемным домам

В Омской области продолжается системная работа по защите прав дольщиков. Губернатор Виталий Хоценко провел очередное заседание межведомственной комиссии, посвящённое детальному разбору ситуации по каждому проблемному многоквартирному дому.
На сегодняшний день в регионе остается 18 незавершенных объектов, в которых участвовали 1 597 граждан. Из них 14 домов включены в федеральный реестр проблемных объектов, еще 4 — в региональный план-график. По каждому ведется индивидуальная работа, а исполнение поручений находится на постоянном контроле комиссии.
Фото: Сергей Мельников.
Для завершения строительства применяются различные механизмы: достройка через Фонд развития территорий, выплата компенсаций пострадавшим дольщикам, реализация активов недобросовестных застройщиков и привлечение новых инвесторов. Комиссия тщательно оценивает все возможные сценарии, чтобы найти наиболее эффективное решение по каждому дому.
В заседании участвовали представители прокуратуры, надзорных органов, профильных министерств и застройщики-инвесторы. Вопросы восстановления прав дольщиков остаются в числе ключевых приоритетов региональной власти и находятся на особом контроле полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.