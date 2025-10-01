Виталий Хоценко провел заседание комиссии по проблемным домам

На сегодняшний день в регионе остается 18 незавершенных объектов, в которых участвовали 1 597 граждан. Из них 14 домов включены в федеральный реестр проблемных объектов, еще 4 — в региональный план-график. По каждому ведется индивидуальная работа, а исполнение поручений находится на постоянном контроле комиссии.