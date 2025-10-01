Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виталий Хоценко провел заседание комиссии по проблемным домам

В Омской области остается 18 незавершенных объектов долевого строительства.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области продолжается системная работа по защите прав дольщиков. Губернатор Виталий Хоценко провел очередное заседание межведомственной комиссии, посвящённое детальному разбору ситуации по каждому проблемному многоквартирному дому.

На сегодняшний день в регионе остается 18 незавершенных объектов, в которых участвовали 1 597 граждан. Из них 14 домов включены в федеральный реестр проблемных объектов, еще 4 — в региональный план-график. По каждому ведется индивидуальная работа, а исполнение поручений находится на постоянном контроле комиссии.

Фото: Сергей Мельников.

Для завершения строительства применяются различные механизмы: достройка через Фонд развития территорий, выплата компенсаций пострадавшим дольщикам, реализация активов недобросовестных застройщиков и привлечение новых инвесторов. Комиссия тщательно оценивает все возможные сценарии, чтобы найти наиболее эффективное решение по каждому дому.

В заседании участвовали представители прокуратуры, надзорных органов, профильных министерств и застройщики-инвесторы. Вопросы восстановления прав дольщиков остаются в числе ключевых приоритетов региональной власти и находятся на особом контроле полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.