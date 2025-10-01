Пассажиры двух теплоходов на Неве три часа ждали, пока рассеется туман

Теплоход «Ленин» совершил остановку в 7:00 в районе деревни Лобаново, в 9:48 борт продолжил движение;
Теплоход «Юрий Андропов» встал в 7:20 в районе Кировска, в 09:09 судно продолжило движение.
В настоящее время оба судна находятся в пассажирском речном порту в Петербурге, добавили в пресс-службе.
Как рассказала «Фонтанке» одна из пассажирок «Ленина» Алина, около 11:40 теплоход пришвартовали и пассажиры начали сходить на берег. «Должны были вернуться в Петербург к 8 утра. В общей сложности задержка составила около четырех часов», — добавила она.
В компании «Водоходъ», которой принадлежит теплоход «Ленин», «Фонтанке» ответили, что об остановке и ее причинах информации нет.
О неожиданной остановке рейсов Петербург — Валаам — Петербург, маршрут которых продолжался с 29 сентября по 1 октября, сообщили пассажиры. Чтобы скоротать время, им предложили дополнительную развлекательную программу.