Пассажиры двух теплоходов на Неве три часа ждали, пока рассеется туман

Остановка пассажирских теплоходов «Ленин» и «Юрий Андропов» на Неве в Кировском районе Ленобласти утром 1 октября продлилась почти три часа. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Теплоход «Ленин» совершил остановку в 7:00 в районе деревни Лобаново, в 9:48 борт продолжил движение;

Теплоход «Юрий Андропов» встал в 7:20 в районе Кировска, в 09:09 судно продолжило движение.

В настоящее время оба судна находятся в пассажирском речном порту в Петербурге, добавили в пресс-службе.

Как рассказала «Фонтанке» одна из пассажирок «Ленина» Алина, около 11:40 теплоход пришвартовали и пассажиры начали сходить на берег. «Должны были вернуться в Петербург к 8 утра. В общей сложности задержка составила около четырех часов», — добавила она.

В компании «Водоходъ», которой принадлежит теплоход «Ленин», «Фонтанке» ответили, что об остановке и ее причинах информации нет.

О неожиданной остановке рейсов Петербург — Валаам — Петербург, маршрут которых продолжался с 29 сентября по 1 октября, сообщили пассажиры. Чтобы скоротать время, им предложили дополнительную развлекательную программу.