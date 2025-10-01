Пассажиры двух теплоходов на Неве три часа ждали, пока рассеется туман

Как рассказала «Фонтанке» одна из пассажирок «Ленина» Алина, около 11:40 теплоход пришвартовали и пассажиры начали сходить на берег. «Должны были вернуться в Петербург к 8 утра. В общей сложности задержка составила около четырех часов», — добавила она.