Гематолог Паровичникова: у заболеваний системы крови нет специфических проявлений

Вместе с тем, необходимо помнить, что в гематологии есть заболевания, при которых необходимо начать лечение в течение суток от начала проявлений — например, при только подозрении на острый промиелоцитарный лейкоз надо немедленно начать специфическое лечение или при сдавлении опухолью дыхательных путей. Однако существуют и заболевания, не требующие экстренной и неотложной помощи, при которых все исследования могут быть выполнены планово, например, хронический миелоидный лейкоз или фолликулярная лимфома.