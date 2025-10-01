Проверка сирен в Омске вызвала вопросы у некоторых жителей

В Омской области 1 октября прошла плановая проверка системы оповещения. В городе прозвучали электросирены, а теле- и радиовещание ненадолго прервалось. Однако некоторые жители сообщили, что не услышали звуковых сигналов. Об этом сообщают наши коллеги из Om1.