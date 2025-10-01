Ричмонд
Проверка сирен в Омске вызвала вопросы у некоторых жителей

Напомним, что подобные учения проводятся по всей России.

В Омской области 1 октября прошла плановая проверка системы оповещения. В городе прозвучали электросирены, а теле- и радиовещание ненадолго прервалось. Однако некоторые жители сообщили, что не услышали звуковых сигналов. Об этом сообщают наши коллеги из Om1.

В министерстве региональной безопасности пояснили, что во время таких учений устанавливается определенный уровень громкости, поэтому сирены могут быть плохо слышны в отдельных районах. Главная задача проверок — выявить и устранить недостатки в системе оповещения.

Напомним, что подобные учения проводятся по всей России дважды в год — в первую среду марта и октября. Это помогает поддерживать систему в постоянной готовности на случай реальной чрезвычайной ситуации.