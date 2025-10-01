Вдоль реки Редьи в Старорусском округе Новгородской области обновят дорогу

Ремонт участка дороги Давыдово — «Подлитовье — Парфино — Старая Русса» в Старорусском округе Новгородской области начался по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
На отрезке протяженностью 13,3 км заменят асфальт, приведут в порядок заездные карманы и площадки на остановках, обновят водопропускные трубы. Также там укрепят обочины, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.
Дорога проходит вдоль реки Редьи и соединяет трассы Подлитовье — Парфино — Старая Русса и Демянск — Старая Русса — Сольцы. Также вдоль ремонтируемого участка расположено несколько мемориальных комплексов и воинских захоронений.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.