Омичей озадачило могучее задымление на Левобережье

Сегодня, 1 октября, жители Омска стали свидетелями могучего задымления, случившегося на Левобережье. Масштабный пожар прокомментировали в пресс-службе МЧС России по Омской области.
«В 14:36 поступило сообщение о пожаре на 3-й Островской. Горел мусор на площади в 50 квадратов на открытой территории. Ликвидация открытого горения произошло в 14:48», — сообщили в ведомстве.
В распоряжении редакции оказались фотографии пожара, который засняли омичи. На снимках видны огромные клубы дыма, которые вызвали серьезное опасение жителей города.