В двух школах Перми открыли инженерно-строительные классы

Инженерно-строительные классы открыли в школах № 42 и «Мастерград» в Перми при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве строительства Пермского края.
Заниматься в классах будут ученики с 8-го по 11-й класс. Они смогут познакомиться с работой строительной отрасли. Профессиональные строители, проектировщики, преподаватели университетов будут приходить в школы, проводить для ребят открытые уроки и семинары. Учащихся ждут мастер-классы, экскурсии на стройплощадки, где они смогут увидеть разные этапы возведения домов, школ, узнают, какие бывают строительные специальности.
«Приятно, когда образование начинает сотрудничать с промышленными отраслями, потому что мы понимаем, что мы учим детей не ради знаний, а ради дальнейшей профессии. Ради того, чтобы ребенок в дальнейшем нашел свое место в жизни, смог определиться с тем, что будет его профессиональной деятельностью», — отметила директор школы № 42 Наталья Кутищева.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.