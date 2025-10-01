Эксперты рассказали, как надежно защитить свои биометрические данные от мошенников

Мошенники активно собирают персональные данные — фотографии и голоса россиян для создания дипфейков. Такие аудио или видеозаписи не способны обойти защиту банковских приложений, поэтому злоумышленники используют их для обмана близких, друзей и коллег потенциальных «жертв». Об этом сообщили эксперты ВТБ.
При этом существует две схемы, как мошенники собирают аудио и видеозаписи. Они звонят людям по видеосвязи и во время общения записывают образ человека, его голос. Либо под предлогом оплаты услуги или составления заявки требуют подтвердить личность: включить камеру и показать лицо со всех ракурсов, или, глядя в камеру, помахать рукой.
Специалисты подчеркивают, что банковские биометрические сервисы устойчивы к дипфейкам, даже если они сделаны на основе собранных данных по таким сценариям. При подтверждении операции в банковском приложении — например, заявки на выдачу кредита — изображение клиента анализируется сложными алгоритмами с применением искусственного интеллекта по более, чем 2000 параметров, включая проверку на дипфейки, маски и подставные вместо человека фотографии.
Эксперты предупреждают о простых правилах, которые не позволят мошенникам получить вашу биометрию:
— Не переходить по сомнительным ссылкам и не давать доступ к камере и микрофону незнакомым и не проверенным сервисам.
— Не подтверждать личность через видеозвонки или приложения, если вы не инициировали такие действия.
— Использовать биометрию только в официальных приложениях банков, Госуслуг.
— Помнить, что никакие государственные службы и компании не звонят клиентам по видеосвязи и не требуют подтверждения личности там.
Банковская биометрия обеспечивает надежную защиту и создает комфортную работу клиентов с финансами. Так, банк внедряет биометрическую аутентификацию в своих сервисах для совершения транзакционных и сервисных операций, разблокировки и входа в учетную запись онлайн-банка. А снизить риск мошенничества практически до нуля можно с помощью подтверждения операции по селфи с использованием технологии распознавания лица. В этом случае подделки на основе фотографий или дипфейков проверку не пройдут.