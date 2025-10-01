Эксперты рассказали, как надежно защитить свои биометрические данные от мошенников

Банковская биометрия обеспечивает надежную защиту и создает комфортную работу клиентов с финансами. Так, банк внедряет биометрическую аутентификацию в своих сервисах для совершения транзакционных и сервисных операций, разблокировки и входа в учетную запись онлайн-банка. А снизить риск мошенничества практически до нуля можно с помощью подтверждения операции по селфи с использованием технологии распознавания лица. В этом случае подделки на основе фотографий или дипфейков проверку не пройдут.