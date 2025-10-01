В Иркутской области расширяют меры поддержки пенсионеров. В регионе работают 15 учреждений соцобслуживания и три стационарных отделения. Их услугами пользуются и те, кто утратили возможность к самообслуживанию. Также пожилых людей вовлекают в разные активности. Социальными услугами на дому обеспечены более 13,5 тысяч человек.