В Иркутской области расширяют меры поддержки пенсионеров. В регионе работают 15 учреждений соцобслуживания и три стационарных отделения. Их услугами пользуются и те, кто утратили возможность к самообслуживанию. Также пожилых людей вовлекают в разные активности. Социальными услугами на дому обеспечены более 13,5 тысяч человек.
— В рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Семья» внедряют системы ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. А с конца прошлого года действует региональная программа «Активное долголетие», — подчеркнул губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
В Школах ухода обучают родственников и специалистов, которые заботятся о пенсионерах. Также существует 69 приемных семей, в которых живут 75 пожилых и инвалидов. Для одиноких жителей создали отделения дневного пребывания. Там работают психологи, с посетителями проводят мероприятия активного долголетия. На данный момент такие услуги получают более 750 человек.
Комплекс мер поддержки увеличил продолжительность жизни людей, на сегодняшний день она составляет 72 года. Более 122 тысяч пожилых людей активно вовлечены в культурные, спортивные, оздоровительные и образовательные программы.