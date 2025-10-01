Как перестать прокрастинировать: практические советы и методики

Вы наверняка знаете это чувство: нужно срочно закончить рабочую задачу, помыть посуду или позвонить врачу, а вместо этого вы решаете именно сейчас пересчитать йогурты в холодильнике или уходите в бесконечный скролл ленты, где новости сменяются мемами. Мир подталкивает вас к действию, а вы крутитесь на месте. Это и есть прокрастинация: умение откладывать дела так профессионально, что иной раз поражаешься собственной изобретательности. В чем истоки проблемы и как ее победить — в материале «Газеты.Ru».