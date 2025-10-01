Какие изменения ждут в октябре водителей, пассажиров и пешеходов в Калининграде

С 1 октября калининградцев ожидает целый ряд важных изменений, которые затронут цены на машины, стоимость проезда и расписание, есть новости для пешеходов. «Клопс» сделал обзор ключевых моментов, на которые стоит обратить внимание.
Для водителей.
Рост цен на автомобили.
В октябре рынок новых и подержанных автомобилей столкнётся с очередным повышением цен — эксперты прогнозируют рост от 1% до 3%. Основная причина связана с сокращением программ скидок и мер поддержки от автопроизводителей, которые активно пересматривают свои стратегии после бурного летнего спроса.
Ожидается, что отмена скидок приведёт к подорожанию машин на 50−100 тысяч рублей, хотя это далеко не всегда станет решающим фактором для покупателей. Помимо этого, обслуживание автомобилей подорожает примерно на 5−9%, особенно это коснётся стоимости работ и импортных расходных материалов.
На Емельянова закроют дорогу…
В Калининграде с 3 октября по утро 6-го ограничат сквозное движение по Емельянова. Подрядчики будут прокладывать трубу дождевой канализации для благоустройства дворов у домов № 84а-88а. Это позволит уводить воду в центральную сеть. Изменится схема движения и несколько городских автобусов.
…а на Чайковского и во 2-м Трамвайном переулке откроют.
Сквозное движение автомобилей по Чайковского после ремонта коллектора планируется возобновить в середине месяца. Сейчас здесь восстанавливают покрытие.
7 октября откроют участок Второго Трамвайного переулка. Сейчас движение транспорта ограничено от пересечения с Киевской до перекрёстка с Трамвайным переулком.
На Калязинской запретят парковку.
Ограничения начнут действовать с 9 октября. Дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» установят от перекрёстка с ул. Генерал-лейтенанта Озерова до банного комплекса.
Для пассажиров.
Подорожает проезд в междугородних автобусах.
Рейсы в Карелию перенесут.
С 27 октября по 29 декабря полёты в Карелию перенесут с воскресенья на понедельник. Вылет из Петрозаводска в Калининград назначен на 14:20 (прибытие в 15:15), а обратно — в 10:35 (прибытие в 13:30). Авиаперевозки между Калининградской областью и Карелией продлили до конца года.
В городе на один день вернут шаттлы.
Междугородние рейсы отменили.
1 октября из-за ремонта пограничных пунктов некоторые международные автобусы не поедут в Гданьск и Сопот. Речь идёт о рейсах № 700, 802 и 900. Подробнее читайте на сайте автовокзала.
Для пешеходов.
Открытие новой прогулочной зоны.
В Калининграде завершается реновация первой очереди Каштанового парка за башней Врангеля. Сейчас здесь заканчиваются работы по благоустройству, подключают камеры «Безопасного города». В этом году сделают участок парка между Пролетарской и Госпитальной. В дальнейшем будет облагорожена территория до Партизанской.
Решается судьба двухъярусного моста.
В октябре должна решиться судьба двухъярусного моста. Проектировщик из Москвы, ООО «СРБ», должен предложить решения, которые позволят адаптировать устаревшую переправу под современные нужды. Сами работы планируют начать в следующем году.