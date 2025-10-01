Какие изменения ждут в октябре водителей, пассажиров и пешеходов в Калининграде

С 27 октября по 29 декабря полёты в Карелию перенесут с воскресенья на понедельник. Вылет из Петрозаводска в Калининград назначен на 14:20 (прибытие в 15:15), а обратно — в 10:35 (прибытие в 13:30). Авиаперевозки между Калининградской областью и Карелией продлили до конца года.