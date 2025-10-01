Греф рассказал, какие профессии заменит искусственный интеллект

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Искусственный интеллект сможет заменить людей самых неквалифицированных профессий, через 2−3 года человекоподобные роботы смогут подметать улицы, подавать еду и так далее, считает глава Сбербанка Герман Греф.
«Кого заменит искусственный интеллект? Людей самых неквалифицированных профессий — физический AI», — сказал он на пленарной сессии Moscow Startup Summit.
«Сегодня уже мы видим, что через 2−3 года роботы будут совершенно спокойно не только ходить в качестве машин с пылесосами, но и физически — человекоподобные роботы могут подметать улицы, подавать еду, готовить еду и так далее», — подчеркнул Греф.
По мнению главы Сбербанка, в ближайшие 10 лет нас ждет как минимум Artificial General Intelligence, то есть общий искусственный интеллект, а возможно и суперинтеллект. «Суперинтеллект — это то, что фактически решит нерешаемые проблемы человечества, в частности оставшиеся 7 математических уравнений и еще огромное количество других нерешенных проблем», — добавил он.
По его мнению, это даст гигантский вызов, над которым нужно начинать работать сегодня и всем вместе. Также это даст гигантское количество прорывных возможностей в части создания принципиально новых технологий, материалов, средств транспорта, заключил Греф.