Мотоцикл подарили родители на день рождения: 15-летний мальчик сел за руль и едва не погиб в ДТП

В селе Мраково Кугарчинского района Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. Согласно предварительным данным республиканской Госавтоинспекции, 54-летняя местная жительница за рулем Renault Duster при повороте налево столкнулась с мотоциклом Rockot, которым управлял 15-летний подросток.
В результате столкновения несовершеннолетний получил серьезные травмы, его госпитализировали. Сотрудники ГАИ выяснили, что мототранспорт подростку подарили родители на день рождения.
В связи с произошедшим инцидентом Госавтоинспекция Башкирии обратилась к родителям с предупреждением. В ведомстве подчеркнули, что мототранспорт для детей представляет собой не игрушку, а источник серьезной опасности. Сотрудники дорожной полиции призвали родителей не покупать детям мотоциклы, квадроциклы и мопеды, поскольку это подвергает несовершеннолетних смертельному риску из-за отсутствия опыта вождения и неразвитого чувства самосохранения. В качестве альтернативы правоохранители рекомендовали выбирать более безопасные виды досуга для подростков.
