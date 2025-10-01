Мотоцикл подарили родители на день рождения: 15-летний мальчик сел за руль и едва не погиб в ДТП

В связи с произошедшим инцидентом Госавтоинспекция Башкирии обратилась к родителям с предупреждением. В ведомстве подчеркнули, что мототранспорт для детей представляет собой не игрушку, а источник серьезной опасности. Сотрудники дорожной полиции призвали родителей не покупать детям мотоциклы, квадроциклы и мопеды, поскольку это подвергает несовершеннолетних смертельному риску из-за отсутствия опыта вождения и неразвитого чувства самосохранения. В качестве альтернативы правоохранители рекомендовали выбирать более безопасные виды досуга для подростков.