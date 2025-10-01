Главный врач крупнейшей больницы Прикамья покидает пост после 40 лет работы

Руслан Кулаков трудоустроился в больницу имени Вагнера в 1985 году, в 1999 году начал заведовать отделением неотложной хирургии. В разное время Кулаков работал в горздраве Березников, руководил Верхнекамским территориальным управлением по организации медпомощи населению. На пост главного врача краевой больницы имени Вагнера Руслан Кулаков пришел в 2021 году. На этом посту он сменил Романа Конева, который уволился по собственному желанию. По данным «Ъ-Прикамье», господин Конев не смог наладить отношения с персоналом и в результате между ним и сотрудниками возник личностный конфликт. Напомним, в 2019 году краевая больница имени Вагнера в Березниках была объединена с Александровской центральной городской больницей.