В Ярославской области открылся первый центр уличного баскетбола

Первый в Ярославской области центр уличного баскетбола открылся в столице региона. Создание возможностей для занятий спортом — одна из задач госпрограммы «Спорт России», сообщили в региональном центре спортивной подготовки.
Общая площадь центра составляет более 2,8 тысячи квадратных метров и состоит из одной баскетбольной площадки на два кольца в формате 5×5 и пяти игровых зон для баскетбола 3×3. Там смогут заниматься и профессионалы, и любители, и в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья. Доступ будет открыт для всех желающих. Также можно будет проводить соревнования международного уровня.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.