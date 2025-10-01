В Ярославской области открылся первый центр уличного баскетбола

Общая площадь центра составляет более 2,8 тысячи квадратных метров и состоит из одной баскетбольной площадки на два кольца в формате 5×5 и пяти игровых зон для баскетбола 3×3. Там смогут заниматься и профессионалы, и любители, и в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья. Доступ будет открыт для всех желающих. Также можно будет проводить соревнования международного уровня.