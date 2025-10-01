Минздрав сказал, когда в Беларуси появится бесплатная вакцина от гриппа

Специалист обратила внимание, что в нынешнем сезоне против гриппа будут использоваться три вакцины. Она отметила, что в организациях здравоохранения уже есть вакцина «Инфлювак тетра». Указанная вакцина используется для иммунизации за счет средств граждан и предприятий. По ее словам, скоро ожидается поступление еще одной вакцины. Иммунизация ею также будет проводиться на платной основе.