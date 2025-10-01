Минздрав сказал, когда в Беларуси появится бесплатная вакцина от гриппа. Подробности сообщила заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич. Информация опубликована в официальном телеграм-канале Министерства здравоохранения.
Специалист обратила внимание, что в нынешнем сезоне против гриппа будут использоваться три вакцины. Она отметила, что в организациях здравоохранения уже есть вакцина «Инфлювак тетра». Указанная вакцина используется для иммунизации за счет средств граждан и предприятий. По ее словам, скоро ожидается поступление еще одной вакцины. Иммунизация ею также будет проводиться на платной основе.
Алла Дашкевич подчеркнула, что к началу следующей недели заканчивается процедура контроля качества и безопасности в отношении вакцины «Гриппол плюс».
— Эта вакцина будет использоваться для иммунизации населения на безвозмездной основе, — заметила заместитель главного врача.
Она акцентировала внимание на том, что все вакцины, используемые в Беларуси, содержат актуальный штаммовый состав вирусов гриппа.
— Октябрь-ноябрь — наиболее оптимальный для проведения профилактических прививок против гриппа период, — отметила специалист. Ранее эпидемиолог спрогнозировала подъем заболеваемости гриппом в Беларуси.
