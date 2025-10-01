Ричмонд
Благоустройство улицы Каратанова в Красноярске раскритиковали

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Временно исполняющий обязанности мэра Красноярска Роман Одинцов проверил ход работ на улице Каратанова, которая благоустраивается к 400-летию города.

Источник: мэрия

Подрядчик приступил к работам после завершения археологических исследований и прокладки сетей, однако качество их выполнения вызвало нарекания. Руководитель города обратил внимание на низкий уровень организации и потребовал усилить контроль за сроками и качеством исполнения.

«При поддержке губернатора края и правительства Красноярск готовится к 400-летию. Впереди другие проекты. Нужно делать всё, чтобы такого, как мы видим сегодня на улице Каратанова, больше не повторялось. Такой подход подрядчиков к работам в городе не нужен», — отметил Одинцов.

К юбилею Красноярска приводят в порядок улицы Каратанова, 9 Января, Дзержинского и Перенсона. Завершить благоустройство планируется в октябре, напоминают в мэрии.