В России выбрали лучшего специалиста по мехатронике и робототехнике

«Специалистов по мехатронике и робототехнике часто называют инженерами будущего, поскольку их знания и умения являются одними из важных факторов модернизации промышленности и технологического прогресса. По мере развития технологий потребность в таких специалистах продолжает расти. Согласно кадровому прогнозу, в ближайшие 5 лет необходимо привлечь в профессию почти 40 тысяч человек. Участники федерального этапа конкурса сегодня на деле доказали, что наша страна обладает огромным резервом талантливых специалистов, способных воплотить в жизнь самые смелые проекты и идеи», — рассказал заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.