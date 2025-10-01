В России выбрали лучшего специалиста по мехатронике и робототехнике

Первое место в номинации «Специалист по мехатронике и робототехнике» Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» занял Сергей Безусов из Волгоградской области. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.
Федеральный этап проходил в Томской области в течение двух дней. Второе место забрал Илья Намятов из Омской области, а третье — Роман Гизетдинов из Республики Татарстан.
«Специалистов по мехатронике и робототехнике часто называют инженерами будущего, поскольку их знания и умения являются одними из важных факторов модернизации промышленности и технологического прогресса. По мере развития технологий потребность в таких специалистах продолжает расти. Согласно кадровому прогнозу, в ближайшие 5 лет необходимо привлечь в профессию почти 40 тысяч человек. Участники федерального этапа конкурса сегодня на деле доказали, что наша страна обладает огромным резервом талантливых специалистов, способных воплотить в жизнь самые смелые проекты и идеи», — рассказал заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.
Конкурс проходил на базе Томского политехнического университета. Он является центром развития технического образования в Сибири и подготовки высококвалифицированных кадров для ведущих промышленных предприятий страны.
Участникам предстояло ответить на вопросы, касающиеся профессиональных навыков, сферы охраны труда, а также решить несколько тематических задач. В практической части конкурсанты разрабатывали различные программные коды. Задания были подобраны так, чтобы всесторонне оценить профессиональные компетенции специалистов.
Церемония награждения победителей 2025 года состоится в декабре в Москве. За первое место участники получат 1 миллион рублей, за второе — 500 тысяч рублей и третье — 300 тысяч рублей.
Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» с 2025 года стал частью нацпроекта «Кадры», который поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.