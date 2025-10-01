Привившихся калининградцев просят нажать на единицу, и это новый телефонный развод

«Я вижу, что и в общедомовых, и родительских чатах калининградцев предупреждают, что это развод и нажимать цифру нельзя: якобы телефон будет заблокирован. Но на самом деле такой опрос жулики проводят с другой целью. Звонящий — как правило, робот — выясняет, активен ли номер. Если вы нажали единицу или вступили в разговор, номер будет внесён в базу как активный. Ждите скорой атаки мошенников с различными приложениями», — объясняет Зиновьев.