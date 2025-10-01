Привившихся калининградцев просят нажать на единицу, и это новый телефонный развод

В преддверии сезона гриппа калининградцев обзванивают мошенники с якобы благой целью — выяснить процент привившихся от инфекции. Чтобы отчитаться о прохождении процедуры, достаточно нажать цифру один. Почему этого делать не стоит, «Клопс» рассказал специалист по кибербезопасности Антон Зиновьев.
«Я вижу, что и в общедомовых, и родительских чатах калининградцев предупреждают, что это развод и нажимать цифру нельзя: якобы телефон будет заблокирован. Но на самом деле такой опрос жулики проводят с другой целью. Звонящий — как правило, робот — выясняет, активен ли номер. Если вы нажали единицу или вступили в разговор, номер будет внесён в базу как активный. Ждите скорой атаки мошенников с различными приложениями», — объясняет Зиновьев.
Такой способ помогает жуликам экономить время и силы. Нередко призывом нажать определённую цифру общение не заканчивается.
«Человеку, который поверил и втянулся в беседу, могут предложить пройти анкетирование и пришлют ссылку в один из мессенджеров. Ни в коем случае не открывайте её! — предупреждает Антон Зиновьев. — Она может содержать вирусную программу. По сути, это и есть взлом».
Жулики проникают в телефон, могут похитить деньги, пароли и другую ценную информацию. В отдельных случаях жертве могут посулить вознаграждение за прохождение за участие в опросе — небольшое, рублей 500. Далее для перечисления бонуса потребуются данные карты, включая трехзначный CVV/CVC код. Назовёте их собеседнику — лишитесь денег на счету.