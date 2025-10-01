Ричмонд
Врач назвала тревожные симптомы, которые появляются при дефиците кальция

Педиатр Юнусова: признаком дефицита кальция являются судороги и ломкость волос.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Судороги, ломкость ногтей и волос, а также хроническая усталость являются характерными симптомами нехватки кальция в организме. Как сообщила врач-педиатр Нилуфар Юнусова NEWS.ru, особое внимание к уровню этого микроэлемента следует проявлять беременным, женщинам в период постменопаузы и спортсменам.

— Также недостаток кальция сказывается на появлении зубного кариеса и ощущении мурашек по коже, — рассказала специалист.

Существуют периоды и состояния, когда потребность в кальции возрастает, а риск его недостатка становится выше. Это касается женщин во время беременности и кормления грудью, когда костная ткань становится более уязвимой к остеопорозу. Также спортсмены должны следить за уровнем кальция, потому что его запасы активно тратятся при работе мышц.