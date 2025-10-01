Врач назвала тревожные симптомы, которые появляются при дефиците кальция

Существуют периоды и состояния, когда потребность в кальции возрастает, а риск его недостатка становится выше. Это касается женщин во время беременности и кормления грудью, когда костная ткань становится более уязвимой к остеопорозу. Также спортсмены должны следить за уровнем кальция, потому что его запасы активно тратятся при работе мышц.