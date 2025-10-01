Прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств ДТП, в котором пострадал 15-летний мальчик

Прокуратура Башкирии осуществляет контроль за выяснением всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в селе Мраково в Кугарчинском районе, в котором пострадал 15-летний подросток.
Инцидент произошел вчера около 17:00 на перекрестке улиц Зайнаб Биишева и Пушкина, столкнулись Renault Duster и мотоциклом Rockot, которым управлял несовершеннолетний. В результате аварии подросток получил травмы и был госпитализирован.
Для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место происшествия выехал прокурор Кугарчинского района Айрат Абсатаров.
Прокуратура сообщает, что осуществляет контроль за установлением причин и всех обстоятельств случившегося. В рамках надзора будет проверено исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии достаточных оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
