Прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств ДТП, в котором пострадал 15-летний мальчик

Прокуроры Башкирии контролируют выяснение деталей ДТП с подростком-мотоциклистом.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Башкирии осуществляет контроль за выяснением всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в селе Мраково в Кугарчинском районе, в котором пострадал 15-летний подросток.

Инцидент произошел вчера около 17:00 на перекрестке улиц Зайнаб Биишева и Пушкина, столкнулись Renault Duster и мотоциклом Rockot, которым управлял несовершеннолетний. В результате аварии подросток получил травмы и был госпитализирован.

Для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место происшествия выехал прокурор Кугарчинского района Айрат Абсатаров.

Прокуратура сообщает, что осуществляет контроль за установлением причин и всех обстоятельств случившегося. В рамках надзора будет проверено исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии достаточных оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

