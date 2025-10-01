К концу сентября в Омской области ввели более 616 тысяч кв. м жилья

По состоянию на 29 сентября 2025 года в Омской области введено в эксплуатацию 616,6 тысячи квадратных метров жилья — это 68,5% от годового плана на 2025 год, который составляет 900 тысяч кв. м.
Большую часть нового жилья составляют индивидуальные дома — их построено уже 503,68 тыс. кв. м, что соответствует 76,1% от запланированных на год 650 тыс. кв. м. Многоквартирное строительство идёт медленнее: введено 112,92 тыс. кв. м, или 45,2% от целевого показателя в 250 тыс. кв. м.
Регион продолжает развивать жилищную инфраструктуру в рамках национальных проектов. В 2024 году из областного бюджета выделили 2 млн рублей на разработку проектно-сметной документации для строительства сетей водоснабжения в селе Новомосковка и посёлке Ростовка Омского района.
В августе 2025 года Омскому району дополнительно выделили еще 2 млн рублей субсидии в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — средства пойдут на проектно-изыскательские работы по строительству сетей водоотведения в селе Новомосковка.