К концу сентября в Омской области ввели более 616 тысяч кв. м жилья

Большую часть нового жилья составляют индивидуальные дома — их построено уже 503,68 тыс. кв. м, что соответствует 76,1% от запланированных на год 650 тыс. кв. м. Многоквартирное строительство идёт медленнее: введено 112,92 тыс. кв. м, или 45,2% от целевого показателя в 250 тыс. кв. м.