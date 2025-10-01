Калининградцев предупредили о возможных провокациях со стороны соседних стран

«Обстановка в стране и мире требует повышенной ответственности и внимания каждого. Не исключаются различные провокационные действия», — уточнил представитель власти в своем телеграм-канале.
В частности, представитель власти указал на возможность провокационных акций, а также на риски несанкционированного проникновения через государственную границу. Важно быть осторожнее при нахождении в приграничных населенных пунктах, в лесополосе, при сборе ягод, рыбалке.
Власти просят местных жителей незамедлительно сообщать в компетентные службы о любых подозрительных находках или лицах, которые плохо ориентируются на местности, а также об обнаружении следов пребывания людей в лесах.