В Москве завершили сезон работы точек по продаже арбузов и дынь

Как добавили ТАСС в пресс-службе департамента торговли и услуг, наибольшее число бахчевых развалов работало в Южном административном округе — 40 точек. В ЮЗАО и ЗАО функционировало по 35 точек в каждом округе, в ВАО и ЮВАО — 26 и 23 соответственно. Всего с 3 августа было открыто более 200 бахчевых развалов.