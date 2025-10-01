Ричмонд
В Москве завершили сезон работы точек по продаже арбузов и дынь

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Бахчевые развалы завершили работу в Москве в среду. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента торговли и услуг.

Источник: Аргументы и факты

«В Москве завершили работу бахчевые развалы, которые два месяца радовали жителей спелыми арбузами и дынями. В столицу их привозили фермеры из Астраханской и Волгоградской областей, Республики Дагестан, Краснодарского и Ставропольского края», — говорится в публикации.

В ведомстве напомнили, что арбузы и дыни можно было приобрести у супермаркетов, а также в 85 типовых объектах, которые располагались в каждом округе столицы.

Как добавили ТАСС в пресс-службе департамента торговли и услуг, наибольшее число бахчевых развалов работало в Южном административном округе — 40 точек. В ЮЗАО и ЗАО функционировало по 35 точек в каждом округе, в ВАО и ЮВАО — 26 и 23 соответственно. Всего с 3 августа было открыто более 200 бахчевых развалов.