В Москве завершили сезон работы точек по продаже арбузов и дынь

«В Москве завершили работу бахчевые развалы, которые два месяца радовали жителей спелыми арбузами и дынями. В столицу их привозили фермеры из Астраханской и Волгоградской областей, Республики Дагестан, Краснодарского и Ставропольского края», — говорится в публикации.
В ведомстве напомнили, что арбузы и дыни можно было приобрести у супермаркетов, а также в 85 типовых объектах, которые располагались в каждом округе столицы.
Как добавили ТАСС в пресс-службе департамента торговли и услуг, наибольшее число бахчевых развалов работало в Южном административном округе — 40 точек. В ЮЗАО и ЗАО функционировало по 35 точек в каждом округе, в ВАО и ЮВАО — 26 и 23 соответственно. Всего с 3 августа было открыто более 200 бахчевых развалов.