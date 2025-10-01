На форуме «Производительность 360» пройдет более 20 сессий и мастер-классов

Свыше 20 панельных сессий и мастер-классов пройдут во время VII федерального форума «Производительность 360», который состоится 6 и 7 ноября на ВДНХ в павильоне 57 «Россия — моя история» в Москве. Мероприятие организуют по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» в Федеральном центре компетенций.