На форуме «Производительность 360» пройдет более 20 сессий и мастер-классов

Свыше 20 панельных сессий и мастер-классов пройдут во время VII федерального форума «Производительность 360», который состоится 6 и 7 ноября на ВДНХ в павильоне 57 «Россия — моя история» в Москве. Мероприятие организуют по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» в Федеральном центре компетенций.
«Производительность — наш главный фокус. Бережливые технологии помогают повышать эффективность и тем самым способствуют адаптации экономики к нарастающему темпу изменений. Важен новый этап проекта — внедрение инструментов бережливого управления в социальной сфере. Универсальные инструменты работают везде — от завода до больницы. Наша задача — чтобы каждая отрасль могла найти готовые решения для быстрого результата», — отметил заместитель министра экономического развития РФ Денис Тюпышев.
В первый день форума состоится дискуссия о роли производительности труда в трансформации экономики. Участники поговорят об изменениях структуры потребления, рынках труда и повышении уровня технологического развития.
Второй день будет посвящен повышению эффективности в социальной сфере. На него приглашены представители федеральных министерств и региональных властей, а также руководители учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта и соцобслуживания.
Также будет работать выставка с промышленными и антропоморфными роботами. Помимо этого, посетители смогут принять участие в деловых играх и мастер-классах, которые имитируют реальные бизнес-процессы. Попасть на выставку можно бесплатно по предварительной регистрации по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.