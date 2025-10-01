Ричмонд
В Новосибирске назвали все выплаты ко Дню пожилого человека

Более 615 тысяч пенсионеров региона получают пособия и доплаты, сообщили в Отделении Социального Фонда России редакции Сиб.фм.

В Новосибирской области 1 октября отмечается Международный день пожилых людей, и в этот день особое внимание уделяется поддержке старшего поколения. В Отделении Социального Фонда России по Новосибирской области сообщили, что меры социальной поддержки получают более чем 615 тысяч пенсионеров региона.

Государство предоставляет различные формы помощи, включая выплату двух пенсий для ветеранов и инвалидов войны. В этом году пенсии были повышены дважды: с 1 января страховые пенсии увеличились на 9,5%, а с 1 апреля социальные — на 14,75%. Более 260 тысяч пенсионеров также получают дополнительные доплаты к пенсии. Например, фиксированная выплата для граждан, достигших 80-летнего возраста, в этом году была увеличена в два раза, что коснулось 90 тысяч новосибирцев.

С 1 января 2025 года планируется введение новой доплаты к пенсии для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов 1 группы, которая заменит компенсационную выплату по уходу. Эта мера коснется более 100 тысяч жителей региона и будет назначаться в беззаявительном порядке.

Помимо пенсий, пожилые граждане получают и другие выплаты, такие как ежемесячные денежные пособия для федеральных льготников и дополнительное материальное обеспечение за достижения перед Отечеством.

Ранее Сиб.фм писал, что масштабная индексация пенсий ждёт россиян с 1 октября.