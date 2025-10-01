В Новосибирске назвали все выплаты ко Дню пожилого человека

Государство предоставляет различные формы помощи, включая выплату двух пенсий для ветеранов и инвалидов войны. В этом году пенсии были повышены дважды: с 1 января страховые пенсии увеличились на 9,5%, а с 1 апреля социальные — на 14,75%. Более 260 тысяч пенсионеров также получают дополнительные доплаты к пенсии. Например, фиксированная выплата для граждан, достигших 80-летнего возраста, в этом году была увеличена в два раза, что коснулось 90 тысяч новосибирцев.