В Омске вылечили 6 тонн плодов из Узбекистана

В шести партиях гранатов, общим весом более 6 тонн, сотрудниками Россельхознадзора был обнаружен опасный карантинный вредитель. Омским специалистам пришлось лечить зараженные фрукты, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Омской области.