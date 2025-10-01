Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске вылечили 6 тонн плодов из Узбекистана

В гранатах из страны ближнего зарубежья был обнаружен опасный карантинный вредитель.

Источник: Комсомольская правда

В шести партиях гранатов, общим весом более 6 тонн, сотрудниками Россельхознадзора был обнаружен опасный карантинный вредитель. Омским специалистам пришлось лечить зараженные фрукты, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Омской области.

«В сентябре 2025 года специалистами Россельхознадзора выявлено заражение фруктов, привезенных из Узбекистана, опасным карантинным вредителем — червецом Комстока. Наличие вредителя было подтверждено результатами экспертизы, проведенной ФГБУ Омский филиал “Центра оценки качества продукции АПК”, — говорится в сообщении ведомства.

Владельцу груза поступило предложение провести обеззараживание. И с его согласия была выполнена фумигация зараженных фруктов. Повторная экспертиза, проведенная специалистами Омского филиала «ЦОК АПК», подтвердила отсутствие карантинных объектов.