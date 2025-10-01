В Омске вылечили 6 тонн плодов из Узбекистана

В шести партиях гранатов, общим весом более 6 тонн, сотрудниками Россельхознадзора был обнаружен опасный карантинный вредитель. Омским специалистам пришлось лечить зараженные фрукты, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Омской области.
«В сентябре 2025 года специалистами Россельхознадзора выявлено заражение фруктов, привезенных из Узбекистана, опасным карантинным вредителем — червецом Комстока. Наличие вредителя было подтверждено результатами экспертизы, проведенной ФГБУ Омский филиал “Центра оценки качества продукции АПК”, — говорится в сообщении ведомства.
Владельцу груза поступило предложение провести обеззараживание. И с его согласия была выполнена фумигация зараженных фруктов. Повторная экспертиза, проведенная специалистами Омского филиала «ЦОК АПК», подтвердила отсутствие карантинных объектов.