С 1 ноября в Тайшете увеличат стоимость проезда в общественном транспорте. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, им поступило уведомление от перевозчиков.
— Они хотят поднять цену на проезд до 40 рублей на маршрутах с нерегулируемыми тарифами, — прокомментировали в пресс-службе администрации Тайшета.
На маршрутах № 1, 3, 3Б, 4 и 4А действуют такие тарифы, то есть на стоимость проезда перевозчики устанавливают сами.
В отличие от других маршрутов, на маршруте № 11, который поддерживается городским бюджетом, действует регулируемый тариф, и цена проезда останется прежней до конца 2025 года.
