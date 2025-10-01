Ричмонд
С 1 ноября в Тайшете увеличат стоимость проезда в общественном транспорте

За проезд в одну сторону пассажирам придется заплатить 40 рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С 1 ноября в Тайшете увеличат стоимость проезда в общественном транспорте. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, им поступило уведомление от перевозчиков.

— Они хотят поднять цену на проезд до 40 рублей на маршрутах с нерегулируемыми тарифами, — прокомментировали в пресс-службе администрации Тайшета.

На маршрутах № 1, 3, 3Б, 4 и 4А действуют такие тарифы, то есть на стоимость проезда перевозчики устанавливают сами.

В отличие от других маршрутов, на маршруте № 11, который поддерживается городским бюджетом, действует регулируемый тариф, и цена проезда останется прежней до конца 2025 года.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что с 1 октября изменится стоимость билета на автобус из Ангарска в Иркутск.