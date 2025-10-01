В Приморье определили лучшего в стране мастера отделочных работ

«Это долгожданная победа. После первого места на региональном этапе я не остановился на достигнутом. Я продолжил готовиться к федеральному этапу. Считаю, что в любой профессии главное — учиться и совершенствоваться. Только тогда ты сможешь стать лучшим. Прежде всего, для самого себя», — сказал Александр.