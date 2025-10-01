В Приморье определили лучшего в стране мастера отделочных работ

Александр Питолин из Приморского края победил в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Мастер отделочных работ», сообщили в Министерстве труда и социальной защиты России. Состязание прошло на площадке Дальневосточного технического колледжа в Уссурийске при поддержке нацпроекта «Кадры».
Отмечается, что Александр трудится по специальности уже 17 лет. На конкурсе он представлял компанию «Домстрой».
«Это долгожданная победа. После первого места на региональном этапе я не остановился на достигнутом. Я продолжил готовиться к федеральному этапу. Считаю, что в любой профессии главное — учиться и совершенствоваться. Только тогда ты сможешь стать лучшим. Прежде всего, для самого себя», — сказал Александр.
По результатам соревнований второе место занял Максим Красненко из Ростовской области, а третье — Роман Кохно из Хабаровского края. Чтобы доказать свое мастерство, участникам нужно было смонтировать каркасно-обшивную конструкцию, поработать со шпаклевкой и плиткой, а также пройти другие испытания.
Церемония награждения победителей 2025 года состоится в декабре в Москве. Обладатели первых мест в своих номинациях получат 1 миллион рублей, вторых — 500 тысяч рублей, третьих — 300 тысяч рублей.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.