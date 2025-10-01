В Подмосковье провели акцию «10 000 шагов к жизни»

Оздоровительная акция «10 000 шагов к жизни» прошла в 19 округах Московской области в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Акция была приурочена ко Всемирному дню сердца. В ней приняли участие жители округов Домодедово, Егорьевск, Ленинский, Раменский, Талдомский и других. В общей сложности акция объединила почти 2,5 тыс. человек. Они прошли по маршруту здоровья, проверили пульс и артериальное давление, сделали ЭКГ и получили консультации врачей.
«Это еще одна возможность напомнить о важности здорового образа жизни и заботы о собственном организме. Регулярная физическая активность позволяет укрепить сердечно-сосудистую систему и снизить риски развития заболеваний», — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.