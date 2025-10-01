На 2-й Ямальской улице в Краснодаре построили детский сад на 250 мест

Для всестороннего развития ребят в детском саду обустроили мини-музей «Родной край». Также для них оборудовали два класса, в которых малышей будут готовить к школе. Помимо этого, в детском саду появились изостудия, креативная лаборатория, музыкальный и спортивный залы. Кроме того, с малышами будут заниматься логопед и психолог. А на прилегающей территории оборудовали игровые и физкультурные площадки.