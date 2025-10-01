На 2-й Ямальской улице в Краснодаре построили детский сад на 250 мест

Новый детский сад, рассчитанный на 250 воспитанников, возвели на 2-й Ямальской улице в Краснодаре в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в краевом департаменте строительства.
Общая площадь трехэтажного здания составляет 6,3 тыс. кв. м. Внутри разместили отдельные ячейки для каждой возрастной группы. В них обустроили раздевалки, игровые комнаты, спальни, буфеты и санузлы. Еще в дошкольном учреждении оборудовали медицинский кабинет и пищеблок.
Для всестороннего развития ребят в детском саду обустроили мини-музей «Родной край». Также для них оборудовали два класса, в которых малышей будут готовить к школе. Помимо этого, в детском саду появились изостудия, креативная лаборатория, музыкальный и спортивный залы. Кроме того, с малышами будут заниматься логопед и психолог. А на прилегающей территории оборудовали игровые и физкультурные площадки.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.