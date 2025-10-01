В Ростове временно смягчили ограничения для грузовиков массой до 26 тонн

Новое программное обеспечение уже готово. Оно позволит упорядочить движение грузового транспорта. В будущем в город смогут беспрепятственно въезжать большегрузы, внесенные в специальный реестр. В него включат грузовики с потребительскими товарами, коммунальную технику и другой транспорт. Для всех остальных большегрузов въезд в город ограничат, для нарушителей будут действовать штрафы.