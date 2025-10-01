В Ростове временно смягчили ограничения для грузовиков массой до 26 тонн

В Ростове-на-Дону решили временно скорректировать максимальную разрешенную массу для грузовых автомобилей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Александр Скрябин.
Теперь в центр донской столицы смогут заезжать грузовики массой до 26 тонн, ранее лимит составлял 3,5 тонны. Также в октябре планируют испытать камеры фотовидеофиксации, регистрирующие «нарушения в отношении грузового транспорта».
Как пояснил Александр Скрябин, эти изменения необходимы на период до начала 2026 года, когда заработает программное обеспечение для создания грузового каркаса. Существующая система правил показала как положительные, так и отрицательные стороны.
С одной стороны, грузовики стали реже появляться в спальных районах и центре, снизилось количество заторов, улучшилась экологическая обстановка.
С другой стороны, возникла проблема. Специфика камер фотовидеофиксации сейчас не позволяет выявлять грузовые машины, имеющие право на проезд в зоне ограничений, и это привело к массовым штрафам.
Новое программное обеспечение уже готово. Оно позволит упорядочить движение грузового транспорта. В будущем в город смогут беспрепятственно въезжать большегрузы, внесенные в специальный реестр. В него включат грузовики с потребительскими товарами, коммунальную технику и другой транспорт. Для всех остальных большегрузов въезд в город ограничат, для нарушителей будут действовать штрафы.
Напомним, что создание грузового каркаса направлено на то, чтобы упорядочить движение грузовиков и уменьшить пробки в Ростове-на-Дону.
