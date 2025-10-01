Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионер из Башкирии смог избежать уплаты кредита: его вынудили оформить заем

В Башкирии пенсионера спасли от кредита, взятого из-за мошенников.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии прокуратура Ишимбайского района добилась в суде признания недействительным кредитного договора, заключенного 73-летним местным жителем под влиянием мошенников. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно версии следствия, в декабре 2023 года пенсионер, будучи обманутым, оформил в банке кредит на более чем 170 тысяч рублей, после чего перевел все деньги на счет, указанный злоумышленниками. Попытку снова оформить заем пресекли сотрудники финансовой организации и полиции.

Ишимбайская межрайонная прокуратура изучила материалы уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, и обратилась в суд с иском о признании кредитного договора недействительным и применении последствий ничтожности сделки.

— Суд удовлетворил заявление прокурора в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства, — заявили в прокуратуре.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.