Пенсионер из Башкирии смог избежать уплаты кредита: его вынудили оформить заем

В Башкирии прокуратура Ишимбайского района добилась в суде признания недействительным кредитного договора, заключенного 73-летним местным жителем под влиянием мошенников. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Согласно версии следствия, в декабре 2023 года пенсионер, будучи обманутым, оформил в банке кредит на более чем 170 тысяч рублей, после чего перевел все деньги на счет, указанный злоумышленниками. Попытку снова оформить заем пресекли сотрудники финансовой организации и полиции.
Ишимбайская межрайонная прокуратура изучила материалы уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, и обратилась в суд с иском о признании кредитного договора недействительным и применении последствий ничтожности сделки.
— Суд удовлетворил заявление прокурора в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства, — заявили в прокуратуре.
