Пенсионер из Башкирии смог избежать уплаты кредита: его вынудили оформить заем

Согласно версии следствия, в декабре 2023 года пенсионер, будучи обманутым, оформил в банке кредит на более чем 170 тысяч рублей, после чего перевел все деньги на счет, указанный злоумышленниками. Попытку снова оформить заем пресекли сотрудники финансовой организации и полиции.