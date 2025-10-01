В Ивановской области завершают ремонт участка трассы Быстри — Семигорье

Ремонт на участке автодороги Быстри — Семигорье в Вичугском районе Ивановской области подходит к завершению, сообщили в правительстве региона. Работы проводят в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Напомним, что в прошлом году специалисты привели в порядок отрезок протяженностью 11,4 км от пересечения с трассой Ковров — Шуя — Кинешма до поворота на поселок Каменка. Теперь рабочие ремонтируют отрезок длиной 1,1 км. Этот участок расположен в границах поселка Новописцово и деревни Семигорье. Там уложили два слоя асфальта, укрепили обочины и съезды, а также отремонтировали водопропускные трубы. Помимо этого, на участке протянули линии освещения. Теперь специалистам предстоит обустроить тротуары и остановки общественного транспорта, смонтировать дорожные знаки и нанести разметку.
Напомним, трасса Быстри — Семигорье обеспечивает транспортную доступность для жителей шести деревень: Борутиха, Насакино, Гридинская, Красные Горы, Чертовищи и Вехтево.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.