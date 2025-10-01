В Ивановской области завершают ремонт участка трассы Быстри — Семигорье

Напомним, что в прошлом году специалисты привели в порядок отрезок протяженностью 11,4 км от пересечения с трассой Ковров — Шуя — Кинешма до поворота на поселок Каменка. Теперь рабочие ремонтируют отрезок длиной 1,1 км. Этот участок расположен в границах поселка Новописцово и деревни Семигорье. Там уложили два слоя асфальта, укрепили обочины и съезды, а также отремонтировали водопропускные трубы. Помимо этого, на участке протянули линии освещения. Теперь специалистам предстоит обустроить тротуары и остановки общественного транспорта, смонтировать дорожные знаки и нанести разметку.