Политеховского маньяка Манишина приговорили к 25 годам за 11 убийств

«Исчезновение людей — дело обычное для любого большого города, и мы не исключение. В среднем у нас пропадает по пять-шесть человек за несколько месяцев. Причем большинство из них находится в течение нескольких дней — никакого криминала, — объяснял журналистам пассивность полиции начальник ГУВД Николай Турбовец. — С наступлением теплого времени года наступает пора исчезновения детей и 14—16-летних девушек. Поругаются с родителями и бегут куда глаза глядят. Одних находим через неделю, других через год. Но живыми и здоровыми! После первых двух пропаж абитуриенток АГТУ милиция так к этому и отнеслась. Зарегистрировала происшествия — и все. Мол, сами объявятся».