В больницу Кропоткина на Кубани поступило новое оборудование

Современное медицинское оборудование для диагностики нарушений слуха поступило в городскую больницу Кропоткина Краснодарского края по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Кавказского района.
Благодаря новой технике врачи смогут своевременно выявлять проблемы со слухом и назначать оптимальные методы терапии пациентам разных возрастов.
«В ближайшее время в городской поликлинике начнет работу квалифицированный врач-сурдолог, прошедший специализированное обучение в краевом центре. Средства на приобретение оборудования выделены минздравом Кубани в рамках национального проекта “Продолжительная и активная жизнь”», — рассказала главный врач Кропоткинской городской больницы Елена Грекова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.