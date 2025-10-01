В Караидельском районе Башкирии открыли еще один новый медпункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в деревне Сулейманово Республики Башкортостан при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
ФАП оснащен всем необходимым для оказания качественной медицинской помощи населению и комфортной работы персонала. Там оборудовали кабинет фельдшера, смотровую, процедурную, комнату ожидания для пациентов, санузел, а также помещения для хранения медикаментов и уборочного инвентаря.
Отмечается, что в учреждении будут обслуживать более 140 жителей деревень Сулейманово и Турново. Они смогут пройти вакцинацию и диспансеризацию, получить плановую, неотложную и экстренную помощь.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.