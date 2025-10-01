В Самарской области увеличили выплаты за сданное оружие и боеприпасы

Размер выплаты за огнестрельное охотничье и спортивное оружие с нарезным стволом увеличен в два раза. Теперь он составляет 12 тысяч рублей, а размер выплаты за охотничье пневматическое или гладкоствольное увеличился с 3 до 10 тысяч рублей.