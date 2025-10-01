В Самарской области увеличили выплаты за сданное оружие и боеприпасы

В Самарской области местные жители смогут сдать незаконное оружие. Региональное правительство увеличило размер выплат, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии.
— Граждане смогут сдать незаконно хранящееся у них оружие, боеприпасы, патроны, взрывных устройств и взрывчатых веществ. Денежное вознаграждение предусмотрено как за сданное служебное и боевое стрелковое, так и за гражданское оружие, — отметили в сообщении.
Размер выплаты за огнестрельное охотничье и спортивное оружие с нарезным стволом увеличен в два раза. Теперь он составляет 12 тысяч рублей, а размер выплаты за охотничье пневматическое или гладкоствольное увеличился с 3 до 10 тысяч рублей.