В Самарской области увеличили выплаты за сданное оружие и боеприпасы

В Самарской области жители смогут сдать незаконное оружие.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области местные жители смогут сдать незаконное оружие. Региональное правительство увеличило размер выплат, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии.

— Граждане смогут сдать незаконно хранящееся у них оружие, боеприпасы, патроны, взрывных устройств и взрывчатых веществ. Денежное вознаграждение предусмотрено как за сданное служебное и боевое стрелковое, так и за гражданское оружие, — отметили в сообщении.

Размер выплаты за огнестрельное охотничье и спортивное оружие с нарезным стволом увеличен в два раза. Теперь он составляет 12 тысяч рублей, а размер выплаты за охотничье пневматическое или гладкоствольное увеличился с 3 до 10 тысяч рублей.