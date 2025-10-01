Спикер Заксобрания Иркутской области посетил секцию проекта «Старшее поколение»

Александр Ведерников заверил, что парламентарии уделяют особое внимание созданию условий для полноценной и комфортной жизни представителей старшего поколения. Кроме того с 2022 года СФР создает Центры общения старшего поколения. В нашем регионе подобных уже 12, совсем недавно один из них открылся в Усть-Илимске. В этих учреждениях проходят различные мероприятия, действуют клубы по интересам.