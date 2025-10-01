Ричмонд
Спикер Заксобрания Иркутской области посетил секцию проекта «Старшее поколение»

Александр Ведерников поздравил его участниц с Днем пожилого человека.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников побывал на занятии секции киокусинкай каратэ в Иркутске. Это — одно из направлений федерального проекта «Старшее поколение», группу посещают 15 женщин 69−86 лет.

Спикер областного парламента поздравил спортсменок с Днем пожилого человека и передал им новое спортивное снаряжение.

Как отметил управляющий Отделением Социального фонда России по Иркутской области Алексей Макаров, подобные секции созданы в Шелехове и Иркутском районе, планируется запуск и в других территориях региона.

Александр Ведерников заверил, что парламентарии уделяют особое внимание созданию условий для полноценной и комфортной жизни представителей старшего поколения. Кроме того с 2022 года СФР создает Центры общения старшего поколения. В нашем регионе подобных уже 12, совсем недавно один из них открылся в Усть-Илимске. В этих учреждениях проходят различные мероприятия, действуют клубы по интересам.