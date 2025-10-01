Минтруда определило, как белорусы будут работать в 2026 году. Подробности привели в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве уточнили, что была установлена расчетная норма рабочего времени на 2026 год. Так, при пятидневной рабочей неделе с выходными в субботу и воскресенье она составит 2024 часа, а при шестидневной рабочей неделе с выходным в воскресенье — 2019 часов.
В Минтруда обратили внимание, что расчетная норма рабочего времени на 2026 год была установлена исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю. В частности, она была рассчитана для пятидневной недели исходя из продолжительности ежедневной работы с понедельника по пятницу по восемь часов. А для рабочих дней, которые перед праздничными днями — семь часов.
Для шестидневной недели в рабочие дни продолжительность рабочего дня составит семь часов, а в субботу — пять часов. В рабочие дни, которые предшествуют праздникам — шесть и четыре часа соответственно.
