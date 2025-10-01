Девочка и скрипач: омичи выбрали эскиз, символизирующий статус культурной столицы

«Голосование за арт-объекты проводилось с 3 по 30 сентября на официальной странице сообщества министерства культуры Омской области в соцсети “Телеграм”. На конкурс было представлено девять проектов известных омских скульпторов, архитекторов и художников. В голосовании приняли участие 5 903 человека. Лидером по количеству голосов стал проект “Музыка” омского скульптора Игоря Вахитова — 23% или 1371 голос. Основная идея работы заключается в неразрывной связи поколений, в том числе и через музыку», — говорится в сообщении ведомства.