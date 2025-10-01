По пути домой полицейский из Иркутска поймал грабителя магазина. На улице Декабрьских Событий оперативник увидел мужчину, который убегал от сотрудников магазина. Об этом КП-Иркутск сообщили в полиции.
— Правоохранитель поспешил на помощь, догнал неизвестного и передал его в отдел своим коллегам, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Задержанным оказался 24-летний местный житель с криминальным прошлым. Поняв, что бежать бесполезно, он бросил украденное — две бутылки виски и ликер, которые разбились. Видеозаписи показали, что парень украл алкоголь, взяв его с прилавка и пройдя через кассу, не заплатив. По данному факту завели уголовное дело по статье «Грабеж».
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Эхирит-Булагатском районе ребенок и непристегнутый пассажир пострадали в ДТП.