По пути домой полицейский из Иркутска поймал грабителя магазина

Мужчина украл две бутылки виски и ликер.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

По пути домой полицейский из Иркутска поймал грабителя магазина. На улице Декабрьских Событий оперативник увидел мужчину, который убегал от сотрудников магазина. Об этом КП-Иркутск сообщили в полиции.

— Правоохранитель поспешил на помощь, догнал неизвестного и передал его в отдел своим коллегам, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Задержанным оказался 24-летний местный житель с криминальным прошлым. Поняв, что бежать бесполезно, он бросил украденное — две бутылки виски и ликер, которые разбились. Видеозаписи показали, что парень украл алкоголь, взяв его с прилавка и пройдя через кассу, не заплатив. По данному факту завели уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Эхирит-Булагатском районе ребенок и непристегнутый пассажир пострадали в ДТП.