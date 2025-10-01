По пути домой полицейский из Иркутска поймал грабителя магазина

Задержанным оказался 24-летний местный житель с криминальным прошлым. Поняв, что бежать бесполезно, он бросил украденное — две бутылки виски и ликер, которые разбились. Видеозаписи показали, что парень украл алкоголь, взяв его с прилавка и пройдя через кассу, не заплатив. По данному факту завели уголовное дело по статье «Грабеж».