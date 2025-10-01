В октябре отключения электричества пройдут в 22 районах Воронежской области

22 района Воронежской области останутся без электричества в октябре. Периодически будут отключать свет в Аннинском, Бобровском, Богучарском, Бутурлиновском, Верхнемамонском, Воробьевском, Калачеевском, Каменском, Кантемировском, Каширском, Лискинском, Ольховатском, Острогожском, Павловском, Панинском, Петропавловском, Подгоренском, Репьевском, Россошанскои, Семилукском, Таловском и Хохольском районах.
Судя по графику, работы будут проводиться преимущественно с 8:00 до 17:00.
В этот период специалисты должны обрезать кроны и валить деревья (чтобы они не повредили линии). Также работы включают диагностику, текущий, комплексный и капитальный ремонт оборудования, техобслуживание электросетей и чистку изоляции.
Подробнее ознакомиться с графиком можно здесь.