Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В октябре отключения электричества пройдут в 22 районах Воронежской области

Специалисты будут обрезать деревья и ремонтировать оборудование.

Источник: Комсомольская правда

22 района Воронежской области останутся без электричества в октябре. Периодически будут отключать свет в Аннинском, Бобровском, Богучарском, Бутурлиновском, Верхнемамонском, Воробьевском, Калачеевском, Каменском, Кантемировском, Каширском, Лискинском, Ольховатском, Острогожском, Павловском, Панинском, Петропавловском, Подгоренском, Репьевском, Россошанскои, Семилукском, Таловском и Хохольском районах.

Судя по графику, работы будут проводиться преимущественно с 8:00 до 17:00.

В этот период специалисты должны обрезать кроны и валить деревья (чтобы они не повредили линии). Также работы включают диагностику, текущий, комплексный и капитальный ремонт оборудования, техобслуживание электросетей и чистку изоляции.

Подробнее ознакомиться с графиком можно здесь.