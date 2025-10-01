Воронежский оркестр сыграет русскую классику в Китае

С 5 по 10 октября коллектив филармонии выступит в нескольких российских городах. 5 октября воронежские музыкантв под управлением Владимира Вербицкого сыграют на VIII симфоническом форуме России в Екатеринбурге, в котором примут участие шесть симфонических оркестров. Затем оркестр выступит в Екатеринбурге, Перми, Воткинске, Ижевске и Казани. Гастрольная программа воронежских музыкантов продолжится выступлениями в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича 8 ноября, а 2 декабря коллектив сыграет в Концертном зале имени Чайковского в Москве.